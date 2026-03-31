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ZIB 8:00
Folge 613: ZIB 8:00 vom 31.03.2026
9 Min.Folge vom 31.03.2026
Israel beschließt Gesetzesentwurf zur Todesstrafe | Iran-Krieg: Gegenseitige Angriffe halten an | Lehrkräfte zahlen Unterrichtsmaterial oft selbst | EU entsendet Delegation nach China | Šnajder veröffentlicht neuen Roman | Wetter | Hinweis: "Guten Morgen Österreich"
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