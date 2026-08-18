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ZIB 9:00
Folge 1077: ZIB 9:00 vom 18.08.2026
10 Min.Folge vom 18.08.2026
Messerangriff: Mädchen tot - Vater verdächtig | Meinl-Reisinger schlägt "Reformdividende" vor | Rennen um ÖBATG-Führung | Trump droht dem Oman | Suchtgefahr: Social-Media-Konzerne wieder vor Gericht | 3.200 Hektar Naturschutzgebiet in Belgien verbrannt | Wetter
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ZIB 9:00
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