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ZIB 9:00 vom 18.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1077vom 18.08.2026
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Folge 1077: ZIB 9:00 vom 18.08.2026

10 Min.Folge vom 18.08.2026

Messerangriff: Mädchen tot - Vater verdächtig | Meinl-Reisinger schlägt "Reformdividende" vor | Rennen um ÖBATG-Führung | Trump droht dem Oman | Suchtgefahr: Social-Media-Konzerne wieder vor Gericht | 3.200 Hektar Naturschutzgebiet in Belgien verbrannt | Wetter

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