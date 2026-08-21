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ZIB 9:00 vom 21.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1080vom 21.08.2026
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Folge 1080: ZIB 9:00 vom 21.08.2026

9 Min.Folge vom 21.08.2026

Ukraine gehen Abwehrraketen aus | Serbien vor vorgezogenen Neuwahlen | Graz: KPÖ und Grüne präsentieren Regierungsprogramm | Weiter keine Einigung bei Dürrehilfen | Unwetter forderten Einsatzkräfte in Österreich | Norditalien: Starkregen sorgt für Überschwemmungen | Frequency Festival mit breitem Musik-Mix gestartet | Wetter

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