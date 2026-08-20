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ZIB 9:00 vom 20.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1079vom 20.08.2026
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Folge 1079: ZIB 9:00 vom 20.08.2026

11 Min.Folge vom 20.08.2026

Dürre-Hilfen: Regierung ringt um Einigung | Empörung über Angriffe auf Grasser-Richterin | Mehrere Tote bei Angriffen auf Kiew | Trump droht Iran mit "Wirtschaftskrieg" | Betrugsfälle beim bargeldlosen Zahlen nehmen zu | KI erobert Musikszene | Frequency Festival startet in St. Pölten | Wetter

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