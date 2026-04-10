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ZIB 9:00 vom 10.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 944vom 10.04.2026
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Folge 944: ZIB 9:00 vom 10.04.2026

8 Min.Folge vom 10.04.2026

Waffenruhe im Nahen Osten bleibt fragil | Russland kündigt Oster-Feuerpause an | Venezuela: Proteste für höhere Löhne | Lufthansa-Streik legt Flüge teilweise lahm | Kurz zeigt Schmid wegen Falschaussage an | Schwächere Konjunkturprognosen erwartet | Nächster Sieg für Tagger in Linz | Wetter

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