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ZIB 9:00
Folge 944: ZIB 9:00 vom 10.04.2026
8 Min.Folge vom 10.04.2026
Waffenruhe im Nahen Osten bleibt fragil | Russland kündigt Oster-Feuerpause an | Venezuela: Proteste für höhere Löhne | Lufthansa-Streik legt Flüge teilweise lahm | Kurz zeigt Schmid wegen Falschaussage an | Schwächere Konjunkturprognosen erwartet | Nächster Sieg für Tagger in Linz | Wetter
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