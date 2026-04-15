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ZIB 9:00 vom 15.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 949vom 15.04.2026
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Folge 949: ZIB 9:00 vom 15.04.2026

9 Min.Folge vom 15.04.2026

Aktivpension mit Steuerfreibetrag vorgesehen | Kritik an OMV bei Spritpreisentlastung | Trump kündigt neue Iran-Gespräche an | Israel und Libanon planen weitere Gespräche | Causa Pilnacek: Weitere Befragungen im Ausschuss | Dannhauser: Laufende Befragungen im Ausschuss | Ö3-Jugendstudie zeigt optimistische Tendenz | Studie: Ernährung beeinflusst Folgeerkrankungen | Wetter

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