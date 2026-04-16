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ZIB 9:00 vom 16.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 950vom 16.04.2026
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Folge 950: ZIB 9:00 vom 16.04.2026

9 Min.Folge vom 16.04.2026

Annäherung zwischen USA und Iran | Bundeskanzler Stocker bei Indiens Premierminister Modi | Weißmann kündigt rechtliche Schritte gegen ORF an | Pilnacek-U-Ausschuss: Fragen zu Laptop | Wachter: Smartwatch von Pilnacek großes Thema | KI ist fragwürdiger Ratgeber bei Gesundheitsfragen | Wetter

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