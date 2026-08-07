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ZIB Flash 1 vom 07.08.2026

ORF1Staffel 1Folge 2991vom 07.08.2026
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Folge 2991: ZIB Flash 1 vom 07.08.2026

4 Min.Folge vom 07.08.2026

Stocker rudert nach Kritik an Kinderbetreuungssager zurück | Aufräumarbeiten nach schweren Unwettern in Salzburg |Munitionsteile dürften Waldbrand in NÖ ausgelöst haben | Thailändischer Schüler erschießt Großeltern und läuft Amok an Schule | Ungarn und Rumänen müssen mangels Kernkraftwerkskühlungen Strom sparen | Forscher legen vergrabenes Wikingerschiff in Norwegen frei | Wetter

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