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ZIB Flash 1 vom 08.08.2026

ORF1Staffel 1Folge 2995vom 08.08.2026
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Folge 2995: ZIB Flash 1 vom 08.08.2026

3 Min.Folge vom 08.08.2026

Arbeiterkammerpräsidentin Anderl versteht Doskozils Kritik an Babler nicht | Spanien führt Grenzkontrollen für Italiener ein | EU gibt Meta und Tiktok Mitschuld an Migrantenansturm auf Ceuta | Heikler Besuch Selenskyjs bei Vucic | Muslimische Massenhochzeit in Nigeria | Wetter

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