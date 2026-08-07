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ZIB Flash 2 vom 07.08.2026

ORF1Staffel 1Folge 2992vom 07.08.2026
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Folge 2992: ZIB Flash 2 vom 07.08.2026

5 Min.Folge vom 07.08.2026

Thailändischer Schüler erschießt Großeltern und läuft Amok an Schule | 18-Jähriger gesteht Tötung eines 29-jährigen Wieners in Langenzersdorf (NÖ) | Demonstration gegen Tötung von Frauen in der Wiener Kärntner Straße | Raubüberfall auf Wiener Dorotheum stellt Ermittler vor Rätsel | Forscher legen vergrabenes Wikingerschiff in Norwegen frei

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