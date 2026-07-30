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ZIB Zack Mini

ZIB KiDS vom 30.07.2026

ORF1Staffel 1Folge 634vom 30.07.2026
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Folge 634: ZIB KiDS vom 30.07.2026

11 Min.Folge vom 30.07.2026

Verschmutzte Gewässer durch Sonnencreme und Pipi | Frage Rosalie: "Wer hat eigentlich das Klo erfunden und wann war das?" | Sonne im Sommer: Warum Schatten und Sonnencreme so wichtig sind | Rubrik "ZIB Kids Rede" zum Thema "Klimaschutz" | Die Euroscheine bekommen einen neuen Look: Du darfst mitentscheiden | Pfannen-Tennis, Weltmeister-Saltos und zurückgekehrte Papageitaucher

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