ZIB KiDS vom 30.07.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB Zack Mini
Folge 634: ZIB KiDS vom 30.07.2026
11 Min.Folge vom 30.07.2026
Verschmutzte Gewässer durch Sonnencreme und Pipi | Frage Rosalie: "Wer hat eigentlich das Klo erfunden und wann war das?" | Sonne im Sommer: Warum Schatten und Sonnencreme so wichtig sind | Rubrik "ZIB Kids Rede" zum Thema "Klimaschutz" | Die Euroscheine bekommen einen neuen Look: Du darfst mitentscheiden | Pfannen-Tennis, Weltmeister-Saltos und zurückgekehrte Papageitaucher
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Copyrights:© Season 1: ORF 1