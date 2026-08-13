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ZIB KiDS vom 13.08.2026

ORF1Staffel 1Folge 636vom 13.08.2026
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Folge 636: ZIB KiDS vom 13.08.2026

11 Min.Folge vom 13.08.2026

Neue Regeln für Plastikverpackungen | Warum Verkehrssicherheit für Kinder wichtig ist | So schützt Sonnencreme unsere Haut | Frage von Samuel (Schulzentrum Kleinwalsertal): Warum macht ein Fächer kalte Luft, wenn man ihn wedelt? | Österreichs Team turnt zur WM-Sensation

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