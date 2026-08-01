Zoonicorn
Folge 12: Der Ballonaufblaser
8 Min.Folge vom 01.08.2026
Pancake hat das Gefühl, dass alle anderen immer Aufgaben bekommen, die mehr Spaß machen als seine. Im Zooniversum baut er mit den Zoonicorns einen Heißluftballon. Dabei erkennt er, dass jede Aufgabe wichtig ist und gemacht werden muss.
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Zoonicorn
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: 2024 Zoonicorn, LLC, Toonz Entertainment Pte.Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. & © Season 2: 2024 Zoonicorn LLC, Toonz Entertainment Pte.Ltd., Telegael