Zoonicorn
2 StaffelnAb 0
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Zoonicorn
Die Zoonicorns – Promi, Aliel, Valeo und Inie – sind eine magische Mischung aus Zebra und Einhorn. Wenn der sportliche Otter Pancake, seine kleine Schwester Muffin oder das kluge Straußen-Mädchen Odessa einschlafen, landen sie in dem kunterbunten Traumland, wo die Zoonicorns leben – dem Zooniversum. Gemeinsam erleben die Freunde dort eine Menge fantastischer Abenteuer. Jedes einzelne hilft ihnen dabei, ihre Stärken zu entdecken, Gefühle zu verstehen und alltägliche Probleme kinderleicht zu lösen. Das macht nicht nur riesigen Spaß, sondern geht auch wie im Schlaf.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: 2024 Zoonicorn, LLC, Toonz Entertainment Pte.Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. & © Season 2: 2024 Zoonicorn LLC, Toonz Entertainment Pte.Ltd., Telegael
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