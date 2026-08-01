Zoonicorn
Folge 7: Der Anstarr-Wettbewerb
8 Min.Folge vom 01.08.2026
Odessa will in ihrem Zimmer ein Poster aufhängen, doch sie schafft es nicht allein. Trotzdem will sie keine Hilfe annehmen. Im Traum stellt sie aber fest, dass es mit ein bisschen Hilfe manchmal sehr viel leichter ist.
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Zoonicorn
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: 2024 Zoonicorn, LLC, Toonz Entertainment Pte.Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. & © Season 2: 2024 Zoonicorn LLC, Toonz Entertainment Pte.Ltd., Telegael