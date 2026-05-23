Ein Schuldirektor dreht durchJetzt kostenlos streamen
Zugriff - Polizei im Spezialeinsatz
Folge vom 23.05.2026: Ein Schuldirektor dreht durch
44 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12
Manche Beschuldigten versuchen, sich herauszureden, andere reagieren aggressiv und leisten Widerstand. Mit solchen Verhaltensmustern sind erfahrene Polizisten vertraut. Doch in Essex erleben die Beamten ein Szenario, das ihnen Schauer über den Rücken jagt. Die verdächtige 35-jährige Frau präsentiert ihnen zwei Leichen. Und in Norfolk tragen die Einsatzkräfte Zivilkleidung, weil die Police Officers an einer Schule möglichst wenig Aufsehen erregen möchten. Die Festnahme des Direktors wegen Stalkings verläuft jedoch nicht so diskret, wie von der Polizei geplant.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.