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Erbin auf Abwegen

Erbin auf AbwegenJetzt kostenlos streamen

Zugriff - Polizei im Spezialeinsatz

Folge vom 04.07.2026: Erbin auf Abwegen

45 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12

Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit eines Kindes unter zwei Jahren: Im Jahr 2023 forderten die Behörden in Großbritannien ein flüchtiges Elternpaar auf, sich zu stellen. Der Fall sorgte landesweit für Aufsehen, denn die Gesuchten waren mit einem neugeborenen Baby untergetaucht. Die Festnahme von Constance Marten und Mark Gordon beendete ein siebenwöchiges Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Auch in Stockton-on-Tees klickten die Handschellen: David Boyd wurde dort mit den Folgen eines Verbrechens konfrontiert, das er 25 Jahre zuvor begangen hatte.

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