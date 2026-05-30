Zugriff - Polizei im Spezialeinsatz
Folge vom 30.05.2026: Das verpatzte Kidnapping
44 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12
Eine Festnahme sorgte im Jahr 2023 in England landesweit für Aufsehen. Die Zielperson war ein 36-jähriger Mann, der verdächtigt wurde, eine bekannte TV-Moderatorin kidnappen zu wollen. Holly Willoughby war seit 14 Jahren das Gesicht einer beliebten Magazin-Sendung. Der Verdächtige hatte eine Obsession für sie entwickelt. Chloroform, Kabelbinder und Handschellen: Eine Einheit, die auf verdeckte Operationen spezialisiert ist, entdeckte in einem einschlägigen Chatroom eindeutige Hinweise. Bei der Verhaftung des Mannes nutzte die Polizei das Überraschungsmoment.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.