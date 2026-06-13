Zugriff - Polizei im Spezialeinsatz
Folge vom 13.06.2026: Der falsche Sanitäter
44 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12
Bei einer Festnahme spielt die Umgebung eine entscheidende Rolle für die Sicherheit. Und in einem Flugzeug mit zahlreichen Sitzen und engen Gängen ist die Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt. Zudem befanden sich im September 2023 nicht nur eine, sondern gleich drei mutmaßliche Straftäter:innen an Bord einer Maschine am Flughafen Gatwick in London. Es war unklar, wie das international gesuchte Trio beim Zugriff reagieren würde. Und bei einer Razzia in Ingleby Barwick im Jahr 2024 machten die Einsatzkräfte in den frühen Morgenstunden eine überraschende Entdeckung.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.