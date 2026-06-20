Zugriff - Polizei im Spezialeinsatz
Folge vom 20.06.2026: Brennende Wut
44 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 12
Friedliche Trauerkundgebungen schlugen in Gewaltexzesse um: 2024 kam es in ganz England zu fremdenfeindlichen Ausschreitungen. Neun Tage später bereitete die Polizei in Rotherham die Festnahme eines der Anführer vor. Das Risiko wurde als hoch eingeschätzt, da Thomas Birley an schweren Straftaten beteiligt war. Er hatte versucht, ein als Asylunterkunft genutztes Hotel niederzubrennen und Einsatzkräfte mit einer Waffe bedroht. Und in North Somerset ging im Jahr 2021 ein Notruf bei der Leitstelle ein. Eine Frau gab an, ihren Mann mit einem Messer schwer verletzt zu haben.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.