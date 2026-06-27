Zugriff - Polizei im Spezialeinsatz
Folge vom 27.06.2026: Der einsame Waffennarr
44 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 16
Reed Wischhusen war ein Einzelgänger. Er hatte nur wenige Freunde, lebte bei seinem Vater und hatte kaum Hobbys – abgesehen von Feuerwaffen. Bereits früher war er mit der Polizei in Kontakt gekommen: zunächst bei der Beantragung eines Waffenscheins, später im Zusammenhang mit seinem Wunsch, in den Polizeidienst einzutreten. Schließlich geriet er jedoch selbst ins Visier der Ermittler. Auch in Wales herrschte Ausnahmezustand: Einen Tag nach dem Fund der Leiche eines fünfjährigen Jungen bereitete sich die Polizei auf die Festnahme von drei Personen vor.
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.