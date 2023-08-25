Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 1vom 25.08.2023
126 Min.Folge vom 25.08.2023Ab 6

Die Schüler:innen der Don-Bosco-Montessori-Schule in Düsseldorf bereiten Meret Becker, Mirja Boes, Bastian Bielendorfer und Nelson Müller auf die Grundschulprüfung vor. Dabei werden ihre Leistungen von vier Grundschullehrer:innen bewertet. Wer meistert das Grundschuldiplom mit Bravour und wer muss am Ende nachsitzen?

