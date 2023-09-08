Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zurück in die Schule

Mathe, Deutsch, Englisch: Promis im Prüfungsstress

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 08.09.2023
Folge 3: Mathe, Deutsch, Englisch: Promis im Prüfungsstress

122 Min.Folge vom 08.09.2023Ab 6

Tom Beck, Evelyn Weigert, Jörg Wontorra und Enie van de Meiklokjes testen ihr Wissen und treten zur Leistungskontrolle an. Dabei werden ihre Ergebnisse von vier Grundschullehrer:innen ausgewertet. Wer meistert das Grundschuldiplom mit Bravour und wer muss am Ende nachsitzen?

