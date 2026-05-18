Die Tops und Flops in LigaZwaJetzt kostenlos streamen
Zwarakonferenz
Folge 142: Die Tops und Flops in LigaZwa
31 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6
In Episode 142 blicken Hannes und Patrick noch einmal auf die größten Geschichten der Saison zurück: Wer war der Spieler der Saison? Welches Spiel bleibt unvergessen? Und welche Vereine, Transfers oder Entwicklungen zählen zu den größten Tops und Flops dieser Spielzeit?
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Genre:Sport, Talk, Fußball
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: laola1
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