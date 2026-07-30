Unsere Predictions für die ADMIRAL 2. LigaJetzt kostenlos streamen
Zwarakonferenz
Folge 1: Unsere Predictions für die ADMIRAL 2. Liga
13 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 6
Das Team der Zwarakonferenz und Experte Peter Stöger setzen sich auf den heißen Stuhl und versuchen, den Saisonverlauf der LigaZwa richtig vorherzusagen.
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Zwarakonferenz
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Genre:Sport
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: laola1
Enthält Produktplatzierungen