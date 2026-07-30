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Zwarakonferenz

Unsere Predictions für die ADMIRAL 2. Liga

Laola 1Staffel 2Folge 1vom 30.07.2026
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Folge 1: Unsere Predictions für die ADMIRAL 2. Liga

13 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 6

Das Team der Zwarakonferenz und Experte Peter Stöger setzen sich auf den heißen Stuhl und versuchen, den Saisonverlauf der LigaZwa richtig vorherzusagen.

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