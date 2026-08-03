Wacker furios: Was ist in dieser Saison möglich?Jetzt kostenlos streamen
Zwarakonferenz
Folge 2: Wacker furios: Was ist in dieser Saison möglich?
19 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 6
Was für ein Comeback! Der FC Wacker Innsbruck feiert bei der Rückkehr in die ADMIRAL 2. Liga einen beeindruckenden Auftaktsieg und sorgt sofort für Euphorie. Doch wie stark ist diese Mannschaft wirklich? Ist Wacker bereits ein ernsthafter Aufstiegskandidat oder sollte man die Erwartungen noch bremsen? Hannes analysiert gemeinsam mit unserem neuen #Ligazwa Experten powered by IMMOunited Peter Stöger die Situation in Tirol.
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Genre:Sport
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: laola1
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