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Zwarakonferenz

BW Linz nicht zu stoppen: Wer soll die schlagen?

Laola 1Staffel 2Folge 5vom 24.08.2026
BW Linz nicht zu stoppen: Wer soll die schlagen?

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Folge 5: BW Linz nicht zu stoppen: Wer soll die schlagen?

23 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 6

Vier Spiele, vier Siege und 12:1 Tore: Blau-Weiß Linz marschiert durch die LigaZwa. Doch wer kann den Tabellenführer stoppen?

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