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Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Enger Zeitplan: Sängerin Krümel im Renovierungsstress

Kabel EinsStaffel 3Folge 1vom 15.06.2025
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Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Folge 1: Enger Zeitplan: Sängerin Krümel im Renovierungsstress

45 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 12

Schlagersängerin Krümel und ihr Mann Dani haben auf Mallorca gleich zwei große Bauvorhaben: Ihr Lokal "Krümels Stadl" soll vergrößert und eine Mitarbeiterwohnung muss saniert werden. Und das alles bis zum großen Saison-Opening. Auf Gran Canaria plant Rainbow Rüdiger unterdessen ein Charityevent in seinem Restaurant, doch ihm fehlt das Personal dafür ...

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