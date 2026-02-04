Im Stolz verletzt!
"Bauer sucht Frau" Bauer Rupert verweigert die Aussprache: Jetzt packen die Hofdamen aus
von Sophia Seidl
Bauer sucht Frau
Rupert allein bei der Aussprache
Eigentlich sollte bei "Bauer sucht Frau" mit der Aussprache während des Abschlussevents am Achensee Frieden einkehren, aber bei Rupert ist alles andere der Fall: Es brennt die Luft. Der Landwirt weigert sich standhaft, seiner Hofdamenrunde gegenüberzutreten. Statt klärender Worte hagelt es Seitenhiebe, verletzten Stolz und deftige Sprüche – inklusive einer pikanten Frühstücks-Anekdote. Hier kannst du alles diesbezüglich lesen.
Warum Rupert plötzlich schweigt
Moderatorin Arabella Kiesbauer lädt alle Bauern aus der 22. Staffel zur Aussprache zum Achensee. Auch Silberfuchs Rupert lässt sich das Abschlussevent nicht entgehen.
Aber der sonst so lustige Bauer zeigt sich plötzlich ganz wortkarg. Er verweigert nämlich die Aussprache mit seinen Hofdamen und lässt sich ausschließlich auf ein intimes Zweiergespräch mit Arabella ein. Der Grund: Einige Bemerkungen der Hofdamen sind für ihn unter der Gürtellinie gewesen.
Besonders der Satz einer bestimmten Hofdame trifft ihn ganz besonders. Als er eines Morgens bei den Hofwochen oben ohne zum Frühstück erscheint, kommentiert sie trocken: "So appetitlich ist dieser Mann auch nicht." Diese Spitze kratzt nachhaltig an Ruperts Stolz. Auf Nachfrage von Arabella, wer die Rädelsführerin der Sticheleien während der Hofwoche gewesen sei, meint Rupert trocken: "Die Blonde mit den Rosa Stöckelschuhen."
Klartext von Roswitha, Regina & Co.
Danach nehmen die Hofdamen Roswitha, Regina und Gabriela neben Arabella Platz und nehmen im Gespräch kein Blatt vor den Mund. Für Roswitha war die Woche auf dem Hof immerhin "ein Erlebnis", auch wenn der Bauer wenig Charme zeigte. "Aber wir Damen haben uns kennengelernt und das ist ein Gewinn."
Die anderen Frauen teilen Roswithas Ansicht: Laut Regina hält Rupert mehr Vorträge als gemeinsame Gespräche, zeigt wenig Interesse und "ist und bleibt ein richtiger Oberlehrer".
Regina berichtet außerdem von den Geschehnissen nach der Hofwoche, denn kaum war die Kamera aus, gab er ihr die Hand, verabschiedete sich ohne Nummern auszutauschen und meinte nur knapp: "Wir sind eh auf Facebook befreundet".
Arabellas Versöhnungsversuch
Arabella versucht mehrfach, Rupert zur Versöhnung zu bewegen, das jedoch vergeblich. Stattdessen scheint er mit erhobenem Haupt an seinen Ex-Hofdamen vorbei zu marschieren, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Der Eklat scheint somit perfekt! Während die Damen ihre Hofwoche zumindest als "lehrreiche Erfahrung" abhaken, bleibt bei Rupert nur gekränkter Stolz und die verpasste Chance auf die große Liebe bei "Bauer sucht Frau".
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
