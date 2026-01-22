Bisher geheime Bauern-Fakten "Bauer sucht Frau": Die verrücktesten und süßesten Geheimnisse der Bauern enthüllt Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Sophia Seidl Das Wiedersehen aller Teilnemer:innen beim großen Abschlussevent sorgt neben den Aussprachen auch für jede Menge Spaß. Bild: Joyn / ATV

Bei "Bauer sucht Frau" gibt es auch jede Menge skurrile, lustige und herzerwärmende Momente, die hinter den Kameras geschehen. Jetzt sind neue Funfacts zu den aktuellen Kandidat:innen und Hofdamen ans Licht gekommen und die präsentieren eine ganz neue Seite der TV-Landwirte. Stichworte: Zitronenkuchen-Mann, Umkehrosmose-Wasser bis zu GNTM-Kühen, es ist wirklich alles dabei… Joyn-Redakteurin Sophia blickt für dich hinter die Kulissen und somit .

Cate: Liebeskummer mit Zitronenkuchen Hofdame Cate hatte sich bei "Bauer sucht Frau" sehr in Markus verliebt. Doch obwohl es so gut begonnen hat (siehe Video der ersten freudigen Begegnung): Statt großer Hofromanze folgte für sie schlussendlich eine große Portion Liebeskummer. Und da kam ihre Schwester ins Spiel. Denn die musste liebevoll das Backrohr anwerfen und Zitronenkuchen backen, damit der Liebeskummer mit der zitronigen Nachspeise bekämpft werden kann. Cate gesteht lachend: Jetzt sucht sie ihren "Zitronenkuchen-Mann". So viel Herzschmerz hat vermutlich selten so süß geschmeckt.

Hofdame Lisa´s Geschäft mit der Erotik Hofdame Lisa, die einst bei Bauer Franz um die Liebe kämpfte, hat einen besonderen Job. Jetzt verrät sie Joyn-Redakteurin Sophia: Lisa arbeitet auch als Sexualbegleiterin, genauer gesagt als "Beraterin für Menschen mit Behinderungen". Ein Beruf zu dem sie auch offen steht. Hierbei unterstützt sie Menschen mit Beeinträchtigungen oder hohem Pflegebedarf dabei, ihre Sexualität, Intimität und Nähe selbstbestimmt zu erleben. Dabei geht es nicht nur um Gespräche, sondern auch um einfühlsame, körperliche Begleitung, von liebevollen Berührungen bis hin zur Sexualassistenz.

Luigi: Wenn Kühe zu Models werden Eigentlich heißt der Ötztaler Landwirt ja Alois, aber alle nennen ihn Luigi und dieser hat ganz besondere Kühe. Der Bauer ist selbst so begeistert von seinen tierischen Schönheiten, dass er sie nicht nur bei einer Ausstellung anmeldete, sondern die Vierbeiner haben es tatsächlich nicht nur vor die "Bauer sucht Frau" Kamera, sondern bis zu Heidi Klum in die 19. Staffel von GNTM geschafft! Hier kannst du dich von den Schönheiten selbst überzeugen. Und in diesem Fall meinen wir nicht die Models.

Zu langsam für Jungwinzerin Lisa Zur Erinnerung: Bei Bäuerin Christina waren insgesamt 9 Hofherren zum Speeddating eingeladen. Lediglich 5 davon durften dann mit ihr in die Hofwochen starten. Was niemand weiß: Einer der ausgeschiedenen Herren - Simon - wollte seine "Bauer sucht Frau" Liebe dennoch weiterhin finden. Kaum ausgeschieden bei Christina, hätte er sich nämlich auch gerne für die Jungwinzerin Lisa beworben. Leider war er zu langsam, denn ihre Hofwochen waren zu dem Zeitpunkt schon voll im Gange. Wird es vielleicht beim Event klappen? Timing ist alles, und wir bleiben dran.

Markus & Melanie: Wasser, aber bitte gefiltert! Luxus auf dem Land? Kein Problem für diesen Bauern zumindest. Und für Hofdame Melanie genau im richtigen Maß. Denn diese wollte eigentlich ihr eigenes Wasser zur Hofwoche mitbringen. Melanie trinkt nämlich nur Wasser, das durch eine Umkehrosmoseanlage läuft. Aber Markus hatte - was niemand wusste - den gleichen Gedanken: Auf seinem Hof gab es bereits genau so ein Gerät. Ein Zufall, der fast schon nach Schicksal riecht.

Sarah: Match nach den Hofwochen Hofdame Sarah ist nach Vanessas selbstbewusstem Auftritt offensichtlich schnell zum "Beiwagerl" geworden und musste Henrys Hof verlassen. Allerdings nicht ganz ohne Erfolg, denn noch am Hoffest traf sie einen guten Freund von Henry, den sie bereits vor Monaten auf einer Dating-App gematcht hatte. Tatsächlich hat Sarah ihn direkt nachdem sie die Koffer gepackt hatte, für ein dreistündiges Kaffeedate getroffen. Darauf folgte sogar eine einmonatige Dating-Phase. "Bauer sucht Frau" verbindet also auch über die Hofwochen hinaus.

