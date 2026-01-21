Wird Martina zu seinem Happy End? "Bauer sucht Frau"-Franz: der Elefanten-Vergleich wird zum Höflichkeits-Dilemma Veröffentlicht: 21.01.2026 • 20:00 Uhr von Sophia Seidl Bauer sucht Frau Franz und der Elefant Videoclip • 03:16 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Bauer Franz sorgt in der dritten Eventfolge von "Bauer sucht Frau" für Aufsehen. Zwischen Tränen, fehlendem Taktgefühl und einem fragwürdigen Elefanten-Vergleich geraten seine Hofdamen in ein emotionales Chaos. Während Violetta mit den Tränen kämpft, fühlt sich Martina durch gesprochene Worte verletzt. Und mittendrin: Franz, der sich nicht entscheiden kann. Kann das noch ein Happy End geben?

Franz zwischen Glück und Gefühlschaos Franz’ Unentschlossenheit bei der Damenwahl sorgt für reichlich Wirbel während der Hofwochen. Er möchte alle vier Damen gleichbehandeln und meint bei der Aussprache mit Arabella: "Ich will niemandem wehtun." Das mündet allerdings in einer gravierenden Entscheidungsschwäche, mit der er bei den Damen nicht punkten kann. Als Erste muss Violetta den Hof verlassen. Sie tritt zwar mit viel Elan an, merkt jedoch schnell, dass sie für den sanftmütigen Landwirt offenbar "eine Spur zu viel" ist. Auch Simone und Lisa wünschen sich mehr Entschlossenheit von Franz und packen freiwillig ihre Koffer. Zurück bleibt Martina mit einem bitteren Nachgeschmack. Durch die Abreisen und Franz’ Entscheidungsschwäche fühlt sie sich nicht als "erste Wahl".

Kann Franz das Ruder rumreissen? Die Gefühle zwischen Martina und Franz sind eindeutig da, doch diverse Kommunikationsschwächen spielen mit, dass daraus noch nicht die gewünschte Beziehung entsteht. Bei der Aussprache konfrontiert Martina den Landwirt außerdem mit deutlichen Worten: "Er überlegt oft nicht, was er sagt, das hat mich sehr verletzt." Angeblich nett gemeinte Aussagen kommen bei ihr genau gegenteilig an. Franz weiß sich in der Situation kaum noch zu helfen. Sogar Violetta kämpft bei der Rückblende zur Hofwoche mit ihren Tränen und meint: "Franz tut mir leid. Er macht das aus Höflichkeit, er will keinem weh tun." Arabella eilt vermittelnd ein, findet Franz’ Wortwahl und Verhalten ebenfalls "unglücklich", hat aber – wie immer – die richtigen Worte zur Versöhnung parat. Trotz aller Irritationen scheint es am Ende zwischen Franz und Martina wieder zu knistern. Und so hält der Ferkelzüchter bei der großen Party noch eine Überraschung für seine Martina bereit. Ob er ihr Herz damit wieder zum Lächeln bringen kann?