BSF-Nachwuchs "Bauer sucht Frau"-Überraschung: Manuel & Christina im Baby-Glück Veröffentlicht: 10:30 Uhr von Sophia Seidl Aus der Abschluss-Event-Liebe wurde Leben, Christina und Manuel schweben im Familienglück. Bild: Privat / Joyn

Es war Liebe auf den ersten Blick beim Abschlussevent von "Bauer sucht Frau" und kurze Zeit später ist schon ein gemeinsames Baby auf dem Weg. Christina und Manuel schweben auf Wolke sieben. Wie es dem Paar mit dieser frohen Botschaft geht und welches große Projekt sie für den Sommer planen, erfährst du hier.

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So kam es zur Schwangerschaft Dass es so schnell ernst wird, hätten wohl selbst die beiden nicht gedacht. Im Interview verrät Christina, dass die Schwangerschaft keineswegs ein Zufall war: "Wir haben schon nach wenigen Wochen darüber gesprochen, dass wir Kinder wollen." Beide seien sich früh sicher gewesen, dass sie füreinander bestimmt sind.

Der erste Versuch war ein Treffer. Christina über ihre Schwangerschaft

Christina erzählt offen: "Dass es so schnell geht, dachte ich nicht. Da hört man echt oft auch was anderes. Aber wir hatten Glück, der erste Versuch war ein Treffer." Ihre Schwangerschaft verläuft bisher problemlos: "Ich kann mich nicht beschweren", sagt sie, nur die anfängliche Müdigkeit habe sie bei den Hofarbeiten etwas ausgebremst, inzwischen ist ihre Energie zurück.

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Neue Lebenssituation Die werdende Mutter könnte kaum glücklicher sein und auch ihre Familie ist total aus dem Häuschen. "Für sie ist das ja was Neues", erzählt sie im Gespräch und ergänzt: "Bei Manuels Eltern sind die Enkerl ja schon groß, er hat vier Geschwister, da gibt es schon viele Kinder." Konkrete Pläne für das Leben mit Baby auf dem Hof gibt es aber noch nicht: "Das ist eine neue Lebenssituation. Man weiß ja auch nicht, wie das Kind wird, wir lassen das auf uns zukommen", erklärt Christina ehrlich.

Ja, einen Namen gibt es schon für das Baby. Christina bleibt geheimnisvoll

Nächste Schritte? Es stehen auch schon weitere große Veränderungen an, Manuel wird schon diesen Sommer zu Christina auf den Hof ziehen und sich ganz auf das gemeinsame Familienleben fokussieren. Die beiden wollen sich Zeit für das Baby nehmen, sogar geplante Investitionen in die Landwirtschaft verschieben sie deswegen. Einen Namen für das "Bauer sucht Frau"-Baby gibt es übrigens schon: "Aber den verraten wir natürlich nicht", sagt sie geheimnisvoll und schwärmt abschließend: "Es kann gar nicht real sein, es ist alles so gekommen, wie ich das immer gewünscht habe. Wir haben uns gefunden und leben jetzt unser Glück."

Startschuss für die neue Staffel Die Vorstellungsfolgen stehen bereits bereit und läuten die neue Staffel ein. Am 27. Mai und 3. Juni 2026 lernst du auf ATV und Joyn die neuen Bäuer:innen kennen.

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