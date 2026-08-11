Intervierw mit der Herzerl-Expertin "Bauer sucht Frau": Larissa wünscht sich für Staffel 23 "ein bisschen mehr Schmusen" Veröffentlicht: 11.08.2026 • 12:46 Uhr von Sophia Seidl Von den Kärntner Seen aus begleitet Larissa alias laxobu auch die 23. Staffel von "Bauer sucht Frau" via Social Media. Bild: Renate Golcker

Vor dem Start der 23. Staffel von "Bauer sucht Frau" spricht BSF-Influencerin Larissa alias "@laxobu" über ihre große Liebe zur Sendung, emotionale Hofwochen und ihre ganz persönlichen Herzerl-Momente. Gemeinsam mit Magdalena und Franz-Peter wird sie das Erfolgsformat exklusiv begleiten. Was ihre BSF-Lieblingsmomente waren und seit wann sie eigentlich Fan ist kannst du hier lesen.

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22 Staffeln Bauer sucht Frau Bauer sucht Frau Die neuen Vorstellungsfolgen: Liebes-Amor Arabella Kiesbauer besucht die schönsten Bauernhöfe und idyllischsten Plätze, um die österreichischen Bäuerinnen und Bauern zu verkuppeln. In den Vorstellungsfolgen stellen sich die liebessuchenden Landwirte vor. Nach dem Ende der Bewerbungsphase geht es für die ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten in die Hofwochen. Über allem steht die Frage: Ist am Ende der Funke der Liebe übergesprungen? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

"Bauer sucht Frau" als Familien-Tradition Während ihres freiwilligen Jahres 2019 in Frankreich startete Larissa mit Social Media. Seither teilt sie dort ihren Alltag und ihre Gedanken zu "Bauer sucht Frau". Während Corona sogar gemeinsam mit ihrer Community. Fan der Sendung ist sie bereits seit der ersten Staffel: "Es gab einmal eine Phase, in der auch ich zu cool für 'Bauer sucht Frau' war." Trotzdem wollte sie die Folgen nach ihrer Schlafenszeit unbedingt zu Ende sehen und ließ sich von ihrem Vater notfalls nacherzählen, was sie verpasst hatte.

So wurde Larissa zur Herzerl-Expertin Dass Larissa heute als Herzerl-Expertin von "Bauer sucht Frau" im Einsatz ist, führt sie auf ihre konsequente Begeisterung und Manifestation zurück. Der entscheidende Moment kam schließlich beim Keramikbemalen. Aus dem Nichts erreichte Larissa eine Nachricht auf Instagram: Das Team wollte mit ihr zusammenarbeiten. "Ich habe losgeweint", erzählt sie.

Ich habe losgeweint. Larissa über die Nachricht vom BSF-Team

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Das sind Larissas Lieblingspaare Zu ihren absoluten Favoriten zählt Larissa Alpaka Kathi und ihren Floh. Die beiden hätten sie von Anfang an begeistert. Dass sie bis heute glücklich seien, empfinde Larissa als besonders schön. Jetzt fehlt nur noch die Hochzeit. Auch Marius ist ihr in Erinnerung geblieben. Seine Hofwoche sei eine Mischung aus Show, Wahnsinn und Schmuserei gewesen. Larissa lernte ihn inzwischen persönlich kennenlernen und beschreibt ihn als "coolen Typen". Für ausgeflippte Charaktere müsse es bei "Bauer sucht Frau" schließlich ebenfalls Platz geben.

Diese Szenen sind unvergessen Aus der vergangenen Staffel ist übrigens Violetta ihre heimliche Favoritin. Vor allem die Authentizität im Bewerbungsvideo bleibt unvergessen. Die Minigolfszene von Andreas blieb ihr ebenfalls nicht verborgen. Die Situation sei dramatisch, gleichzeitig aber auch auf eine gewisse Weise komisch gewesen.

Ihr eigenes Herzerl hat Larissa gefunden Larissa selbst musste auf ihr persönliches Liebesglück nicht lange warten. Im Jahr 2022 fand sie ihr Herzerl. Besonders entscheidend war offenbar, dass ihr Partner ihre Leidenschaft für "Bauer sucht Frau" von Anfang nicht nur akzeptierte, er teilt sogar ihre Leidenschaft. Nach zwei Monaten fragte er sie, ob sie die Vorstellungsfolgen gemeinsam ansehen wollten. "Da wusste ich spätestens, dass wir ein Perfect Match sind", sagt Larissa. Seitdem haben die beiden noch keine Folge der Sendung getrennt voneinander geschaut.

Da wusste ich spätestens, dass wir ein Perfect Match sind. Larissa über ihr Herzerl

Larissas Reality-TV-Guilty-Pleasures Wenn es nicht gerade um "Bauer sucht Frau" geht, darf es für Larissa gerne etwas turbulenter werden. Zu ihren Reality-TV-Guilty-Pleasures zählen "Forsthaus Rampensau" und "Tutto Gas", das sie jedes Jahr verfolgen müsse. Auch die neue Serie "EDEN" findet sie unterhaltsam. Zudem hat Larissa bereits einen eigenen Reality-TV-Wunsch: Sie würde sich sehr über eine österreichische Version von "The Power" freuen und wäre am liebsten selbst dabei.

Das wünscht sie sich für die 23. Staffel Für die neue Staffel von "Bauer sucht Frau" hofft Larissa vor allem auf viele Menschen, die bereit sind, sich zu verlieben und das Abenteuer auf den Höfen voll auszukosten. Außerdem wünscht sie sich "ein bisschen mehr Schmusen" und viele schöne Dates Fest steht, die Herzerl-Expertin wird auch in der 23. Staffel ganz genau hinsehen und vermutlich nicht nur bei den ersten Küssen die eine oder andere Träne vergießen. Bald starten auf ATV und Joyn wieder die Hofwochen, wann genau werdet ihr ehestmöglich erfahen. Bis dahin könnt ihr euch auf Larissas Account die Wartezeit versüßen.

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