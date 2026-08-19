Neuigkeiten im BSF-Universum "Bauer sucht Frau" 2026: Jetzt steht das Startdatum der Hofwochen fest Veröffentlicht: 13:20 Uhr von Sophia Seidl Bauer sucht Frau Der Trailer zu "Bauer sucht Frau" Videoclip • 45 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Ruhe am Set, Gummistiefel sitzen, Kamera läuft … und "Action!" auf dem Hof für die große Liebe bei "Bauer sucht Frau". Jetzt ist das Startdatum der Hofwochen für die schönste Kuppelshow Österreichs bekannt. Wann es endlich wieder los geht und welche Neuerungen dich in der 23. Staffel erwarten, kannst du hier lesen.

- Anzeige -

- Anzeige -

22 Staffeln Bauer sucht Frau Bauer sucht Frau Die neuen Vorstellungsfolgen: Liebes-Amor Arabella Kiesbauer besucht die schönsten Bauernhöfe und idyllischsten Plätze, um die österreichischen Bäuerinnen und Bauern zu verkuppeln. In den Vorstellungsfolgen stellen sich die liebessuchenden Landwirte vor. Nach dem Ende der Bewerbungsphase geht es für die ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten in die Hofwochen. Über allem steht die Frage: Ist am Ende der Funke der Liebe übergesprungen? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Arabella Kiesbauer vereint die Herzen Jetzt geht es los, denn der Hofwochen-Start von "Bauer sucht Frau" steht kurz bevor und das Startdatum ist offiziell: Am 16. September heißt es auf Österreichs Bauernhöfen wieder Herzln, Hoffen und Flirten. In der 23. Staffel machen sich insgesamt 14 Bäuerinnen und Bauern auf die Suche nach der großen Liebe. Durch die Liebessuche führt wie gewohnt Arabella Kiesbauer, die bereits seit 13 Jahren als ATV-Amor im Einsatz ist.

Darauf könnt ihr euch freuen Neu ist in dieser Staffel vor allem die intensivere Aufmerksamkeit durch exklusive Social-Media-Begleitung. Larissa alias Laxobu ist als "BSF-Herzlexpertin" dabei und nimmt die Flirtgeschichten genau unter die Lupe, für Staffel 23 wünscht sie sich übrigens "ein bisschen mehr Schmusen".

- Anzeige -

- Anzeige -

Unterstützung bekommt Larissa von Magdalena und Franz Peter, die als "BSF-Hofexperten" ganz andere Einblicke liefern. Die beiden beleuchten nämlich vor allem die landwirtschaftliche Seite der Show und wollen ganz generell Landwirtschaft wieder cool machen. Aber nicht nur das, auch dieses Paar hat die große Liebe gefunden und sich erst kürzlich das Ja-Wort gegeben.

Die neue Staffel verspricht also wieder jede Menge Herzklopfen, Schmetterlinge im Bauch und vielleicht sogar die nächste große Liebesgeschichte mit Happy End. Ab 16. September könnt ihr auf ATV und Joyn mitfiebern, mitflirten und natürlich mitlieben.

- Anzeige -

- Anzeige -