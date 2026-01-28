Bussl-Alarm beim "Bauer sucht Frau"-Event: Was läuft da zwischen Manuel und Christina?

Manuel und Christina schauen sich beim Abschlussevent innig und vertraut in die Augen. Folgt darauf vielleicht ein Kuss?

"Bauer sucht Frau": Zwischen Aussprachen, Tränen und Partystimmung wird auch heftig geflirtet und geküsst. Mittendrin: Bauer Manuel und Bäuerin Christina. Wir haben die Ereignisse für dich chronologisch zusammengefasst.

Milchbäuerin Christina lädt neun Anwärter zum Speeddate in die Steiermark ein. Fünf von ihnen dürfen anschließend mit ihr die Hofwochen auf ihrem Hof verbringen und sie näher kennenlernen. Mit Favorit Philipp scheint sie bereits in den Sonnenuntergang zu reiten, doch dann kommt alles anders: Zum Abschlussevent reist sie als Single an, ist aber zumindest offen für neue Flirts.

Der Drautaler Manuel lädt gleich vier Damen auf seinen Hof ein. Zunächst scheinen die Dinge gut für den dynamischen Bauern zu laufen: Die Mädels geben ihr Bestes, um Manuel zu überzeugen. Doch schlussendlich kann keine der Damen seine harte Schale knacken.

Manuel und Christina im Bussi-Modus?

Moritz, Hofherr bei Jungwinzerin Lisa, packt aus: Er spricht offen über die wilde Nacht beim Event, inklusive brisanter Details und dem angeblichen "Schmusen" zwischen Christina und Manuel. Arabella will es wissen und fragt nach dem Happy End.

Und siehe da: Die beiden Bauern haben offensichtlich viel Spaß auf der Tanzfläche und Christina fügt grinsend hinzu: "Und danach haben wir uns auch noch ein biss'l besser unterhalten."

