"Galileo" zu Besuch in der Wrestling-Kirche: Ein Gottesdienst der besonderen Art

Erst beten, dann kämpfen? In der "Wrestling-Kirche" in England ist der Name Programm. Und unser "Galileo"-Reporter muss in den Ring.

"Galileo" beim etwas anderen Kirchen-Besuch Samstags Wrestling Match, sonntags Gottesdienst - in einer Kirche im englischen Ort Shipley ist das Realität. "Galileo" will sich selbst ein Bild machen und reist an den Ort des Geschehens. Und tatsächlich: Direkt vorm Altar ist ein Wrestling-Ring aufgebaut. Ein Mal im Monat wird hier gekämpft. Und da kommt auch schon der Wrestling-Pastor: Gareth Angel Thomson. Mit ihm will man sich lieber nicht anlegen. Sein Blick ist entschlossen, seine Muskeln stählern. Was unser Reporter Tim Wessling noch nicht weiß: Er muss mit dem Wrestling-Pastor in den Ring. Und so wird aus Tim Wessling "Tim Wrestling".

Das ist so weit weg von meiner Komfortzone. "Galileo"-Reporter Tim Wessling aka Tim Wrestling

Was zum Henker passiert hier? Warum das alles? "Galileo"-Reporter Tim Wessling

Seit 2018 wird die Kirche in Shipley dank dem Wrestling-Pastor regelmäßig zur Bühne für Matches. Die Events sind ein Highlight im Ort und stets gut besucht. In den Ring steigen auch schwererziehbare Kinder und Jugendliche. Sie sind die Schützlinge von Gareth Angel Thomson. Aber natürlich bleibt eine Frage, die auch unserem Reporter auf der Seele brennt: Wieso eigentlich das Ganze? Wie kommt man auf die Idee, ausgerechnet in einer Kirche zu wrestlen? In der "Galileo"-Folge erfährst du, was der Pastor der etwas anderen Art dazu sagt. Er erzählt die Geschichte der Wrestling-Kirche und was dahinter steckt.

