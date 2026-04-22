Aufgepasst!
Neue Sendezeit für "Reif für die Liebe": Das ändert sich bei der TV-Ausstrahlung
Veröffentlicht:von Sophia Seidl
Neue Sendezeit, gleiche Gefühle: "Reif für die Liebe" rückt nach hinten und bekommt einen neuen Sendeplatz. Doch damit wird der Spannung kein Abbruch getan, denn das große Liebes-Finale rückt immer näher.
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Gute Nachrichten für alle Fans von "Reif für die Liebe": Auch weiterhin gibt es mittwochs jede Menge Dating-Emotionen, allerdings zu einer neuen Sendezeit.
Ab heute Abend läuft die Dating-Show nicht mehr wie gewohnt um 20:15 Uhr, sondern im Anschluss an "Alles Liebe" um 21:15 Uhr. Wer also rechtzeitig einschaltet, verpasst keine romantischen Momente und kann sich wie gewohnt auf spannende Entwicklungen freuen.
Besonders wichtig: Das große Finale steht bereits fest und wird am 20. Mai ausgestrahlt. Dann entscheidet sich, in wen sich Petra verliebt hat und wer Armins Herz erobert.
Für extra lange Mittwochs-Romantik
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
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