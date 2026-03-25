Ein Abend mit Folgen? "Reif für die Liebe": Armin polarisiert mit krassen Aussagen Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Sophia Seidl Armin und Sissy gönnen sich eine Auszeit im Stroh. Bild: Joyn / ATV

Romantik, Fettnäpfchen und jede Menge Gesprächsstoff. In der neuen Folge von "Reif für die Liebe" sorgt Armin für große Emotionen und noch größere Irritationen.

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Ein heimliches Date Während sich einige Damen beim Kartenspielen vergnügen, verabschieden sich Sissy und Armin heimlich zu einem Einzeldate in die Scheune. Zwischen vertrauten Blicken und offenen Gesprächen wird es schnell tiefgründig: Es geht um Familie, Ex-Partner und die Frage, ob Armin sich ein Leben mit einer Frau vorstellen kann, die noch junge Kinder hat. Armin meint dazu: "Wenn die Konstellation mit Sissy stattfinden würde, das wäre neu für mich."

Armin und sein Frauenbild Währenddessen laufen im Chalet die Vorbereitungen für einen besonderen Abend. Das Motto lautet "China", denn die Damen wissen um Armins Faible für das Land. Die Stimmung ist zunächst ausgelassen. Charlotta zeigt großes Interesse an der Kultur, und Armin nutzt die Gelegenheit, um den Erklärbär zu spielen und den Damen die asiatische Welt näherzubringen. Doch sobald es ums Essen geht, wird’s unangenehm. Armin äußert sich wiederholt kritisch über Roswithas Essverhalten. Für ihn sei sie "zu kräftig", obwohl sie angeblich nur Salat esse. Er hackt beständig auf dem Thema herum, bis die Stimmung schon fast kippt. Auch Roswitha verliert sichtlich die Geduld, und seine Sprüche kommen in der Runde gar nicht gut an. Das Thema Bodyshaming dürfte bei Armin noch nicht angekommen sein.

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Lesung statt Liebe Als später auch noch ein Song von Miley Cyrus erklingt, fühlt sich Armin sogar fast in seinem männlichen Stolz getroffen. Statt leiser Töne folgt der Egotrip: Er liest aus seinem selbst geschriebenen Buch, über "zierliche, perfekte Frauen aus Asien" und intime Begegnungen, die er dort erlebt hat vor. Die Damen sind irritiert und müde. Eines ist klar: Mit diesem Auftritt hat Armin für eines gesorgt, jede Menge Redestoff bei "Reif für die Liebe". Schau dir Armins Auftritt beim China-Abend an und entscheide selbst, was du davon hältst - heute Abend um 20:15 Uhr. Die neuen Folgen von "Reif für die Liebe" laufen immer mittwochs um 20:15 Uhr auf ATV, im Stream oder zum Nachschauen in der Mediathek auf Joyn.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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