Live auf Joyn "Stars im Ring": Diese Promis sitzen neben Simone Lugner Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Sophia Seidl Wer jubelt den TV-Gesichtern von den Rängen aus zu? Bild: Joyn / SIF Agentur

Am 25. April heißt es in der Südstadt wieder: Ring frei für „Stars im Ring“! Beim zweiten Reality-Boxevent treffen bekannte TV-Gesichter aufeinander und auch abseits des Rings wird es prominent. Diese Stars und Sternchen feuern dieses Jahr die Kämpfer:innen an.

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Bereite dich auf den Kampf vor "Stars im Ring" ansehen

Bekannte Gesichter jubeln vom Ringrand Bambi und Ehemann Senad ("Die Bambis") sind zurück, sie kennen das Event bereits bestens aus dem Vorjahr: Während Senad damals selbst gegen Lev ("Tinderreisen") in den Ring steigt, führt Bambi gemeinsam mit Moderator Kai Ebel durch den Abend. Dieses Jahr tauschen sie die Rollen gegen die Zuschauerplätze und feuern ihre Favoriten an.

Auch Selina Hager, unter anderem bekannt aus ihrer Teilnahme bei "Forsthaus Rampensau", wird wieder vor Ort sein. Bereits im vergangenen Jahr gewährt sie ihren Followern exklusive Backstage-Einblicke und wird möglicherweise auch diesmal das Event live auf Social Media begleiten. Reality-TV-Fans dürfen sich zudem auf Patrick und Danny freuen: Das Duo ist aktuell in der neuen Staffel von "Tinderreisen" zu sehen und wurde schon durch "Forsthaus Rampensau" zum Publikumsliebling.

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Aus der "Bauer sucht Frau" Familie Auch aus dem "Bauer sucht Frau"-Kosmos ist Unterstützung am Start: Simone Ritt kommt gemeinsam mit ihrem Mann Michael. Die beiden waren als Team bei der zweiten Staffel von "Forsthaus Rampensau" dabei. Jetzt drücken sie ihren ehemaligen Forsthaus-Kollegen die Daumen, darunter Petra und Miguel sowie Daniel Kollerer, der sogar im Hauptkampf in den Ring steigt. Ein lustiges Detail am Rande: Simones Vater ist Boxtrainer. Lies hier, wer bei "Stars im Ring" in den Kampfring steigen wird.

Die letzte Lugnerin im Ring Den finalen Glamour-Akzent setzt Simone Lugner: Als Witwe des Baumeisters Richard "Mörtel" Lugner gesellt sie sich zu den Promis. Vom "Dancing Stars"-Parkett über ihre Show "Die letzte Lugnerin" bringt sie bei "Stars im Ring" mit ihrer Präsenz die passende Abrundung. Lass dich überraschen, wer neben Simone Lugner, Patrick und Danny sowie all den anderen Stars und Sternchen der Szene auf der Tribüne Platz nehmen und den Kämpfer:innen einheizen wird.

"Stars im Ring" auf Joyn Das Event findet am Samstag, den 25. April 2026, in der Südstadt Maria Enzersdorf statt und wird auf Joyn live im Stream ab 20:00 Uhr übertragen. Verpasse nicht den Kampf des Jahres!

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