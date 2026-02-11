TWM-Mutter Petra steigt in den Boxring für "Stars im Ring" 2026

Petra hat es faustdick hinter den Ohren und will durchs Boxen wieder fit werden.

Vom Babyglück bei "Teenager werden Mütter" zum Boxfieber: Zweifach-Mutter Petra tauscht bald Windeln gegen Boxhandschuhe und trainiert für den Promi-Show-Kampf "Stars im Ring" 2026. Ist sie schon bereit für den Ring?

Nach zwei Schwangerschaften will Petra ihren Körper zurück und scheut nicht vor harten Maßnahmen. Die junge Mutter startet ein intensives Boxtraining, um wieder fit zu werden und überflüssige Kilos loszuwerden. Die richtige Motivation hat sie schon gefunden. Am 24. April 2026 boxt Petra gegen Nastasia bei " Stars im Ring ".

Die ersten Kombinationen werden bereits ausprobiert. Ihr Verlobter Miguel kennt sich nach seinem eigenen Kampf bei " Stars im Ring" aus, und sieht genau hin. "Petra beim Boxen zuzusehen, macht mich wirklich stolz", schwärmt Miguel. Und er legt nach: "Ich kann es nicht abwarten, sie im Ring zu sehen."

Miguel steigt schon letztes Jahr in den Box-Ring und gewinnt gegen Phillip Stöger. Doch das war nicht das einzige Highlight. Direkt nach seinem Sieg bittet Miguel die damals noch schwangere Petra zu sich und geht vor laufender Kamera auf die Knie.

Die nächste Generation steht schon bereit

Mittlerweile sind die beiden verlobt und halten ihre Tochter stolz in den Armen. Und natürlich beobachtet Vater Miguel und die zwei Kinder, wie sich Mutter Petra verteidigt. Wenn Aleeyah und Liyana später auch einmal Boxen lernen wollen, wäre das Box-Team komplett, meint Miguel.

Bis zu "Stars im Ring" am 24. April heißt es weiter trainieren! Bei "Teenager werden Mütter" sieht du, wie Petra sich schlägt. Verpasse nicht, wie es weitergeht - jeden Montag um 20:15 Uhr auf ATV und Joyn.

