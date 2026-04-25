Fragen & Antworten
Hinder den Kulissen von "Tinderreisen": Das haben sich Fans immer schon gefragt
Veröffentlicht:von Sophia Seidl
Die achte Staffel von "Tinderreisen" ist in vollem Gange und begeistert erneut mit internationalen Flirts, kuriosen Dates und vielen Überraschungen. Während sich die Dating-Helden:innen rund um den Globus flirten, brennen den Fans zahlreiche Fragen unter den Nägeln. Wir haben nachgehakt und liefern jetzt exklusive Antworten.
Du willst deine "Tinderreisen"-Stars in Aktion erleben?
Wie ist die Idee zu "Tinderreisen" entstanden?
Die Ursprungsidee ist zufällig entstanden: Während eines Drehs in Europa hatte ein Teammitglied selbst ein Tinder-Date. Das entwickelte sich zu einer Test-Reportage über Dating auf Reisen. Das Konzept überzeugte dann so sehr, dass daraus schließlich die heutige Erfolgssendung entstand.
Wo kann man sich für die Show bewerben?
Wer selbst Teil von "Tinderreisen" werden möchte, kann sich online bewerben. Mit etwas Glück steht dem Dating vor der Kamera nichts im Wege! Interessierte finden alle Infos und das Bewerbungsformular hier:
Wann kehrt Fanliebling Luis zurück?
Luis gehört fast schon zum legendären Cast von "Tinderreisen". Seine witzigen Dates, verrückten Outfits und seine urkomische Art unterhalten wirklich jeden Fan. Eine Rückkehr ist derzeit aber ungewiss. Laut Produktion ist Luis aktuell glücklich liiert und daher nicht bei "Tinderreisen" zu sehen. Doch wen die Sehnsucht packt, der wird auf Joyn fündig mit allen Highlights von Luis.
Wann finden die Dreharbeiten statt?
Die Drehs werden individuell mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern abgestimmt. In der Regel fällt die Produktion jedoch in die Sommer- und Herbstmonate. Bei warmen Temperaturen datet es sich eindeutig besser.
Wie oft scheitern Dates wegen der Kamera?
Dass ein Date wegen der Kamera gar nicht erst stattfindet, kommt inzwischen seltener vor. Viele informieren mittlerweile ihre Matches bereits vorab darüber, dass ein Kamerateam dabei sein wird. Das sorgt für mehr Transparenz und weniger kurzfristige Absagen. Wenn es funkt, wird die Kamera da sowieso schnell nebensächlich. Für den Ausgang der Dates sind die Flirtenden aber natürlich selbst verantwortlich.
Ist die Show gescriptet?
Nein, das Format lebt von echten Begegnungen. Zwar wird Organisatorisches wie Treffpunkte oder Drehgenehmigungen vorab geklärt, doch der Verlauf der Dates ist nicht vorgegeben. Teilweise filmen sich die Kandidatinnen und Kandidaten sogar selbst, wenn kein Team vor Ort ist.
Gab es schon Kandidat:innen ohne ein einziges Date?
Komplett ohne Date bleibt bei "Tinderreisen" bisher niemand, allerdings endet nicht jedes Treffen erfolgreich oder ist schneller beendet als es den Singles lieb wäre.
So verpasst du keine Folge
Neugierig geworden, wie sich die "Tinderreisen"-Stars weiter beim Dating schlagen?
Wenn du die "Tinderreisenden" selbst beim Flirten, Swipen und Kennenlernen erleben willst, kannst du "Tinderreisen" seit dem 30. März 2026 immer montags um 20:15 Uhr auf ATV verfolgen oder jederzeit bequem auf Joyn streamen. Dann heißt es wieder: Swipe, flirt, repeat!
Dir brennt noch eine weitere Frage auf den Lippen?
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
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