Ehrliche Worte "Tinderreisen"-Sternchen Linda packt über Po-Vergrößerung und Familien-Pläne aus Veröffentlicht: Vor 10 Minuten von Sophia Seidl Linda hat schon im Forsthaus über ihre bevorstehende Operation gesprochen. Bild: Joyn / ATV

Linda, bekannt aus "Tinderreisen" und "Forsthaus Rampensau", spricht im Interview offen über ihre jüngste Schönheitsoperation, ihre persönliche Erweiterung in Sachen Familie und den nächsten Schritt in ihrer ästhetischen Weiterentwicklung.

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Koste es, was es wolle Als das Gespräch mit Linda stattfindet, ist der kleine, aber feine Sprachfehler durch das frisch gestochene Snake-Eye-Zungen-Piercing noch deutlich zu hören. Sie gibt offen zu, dass vor allem das Essen und die Abende anstrengend sind: "Das Stechen ist nicht das Thema. Der Abheilungsprozess sei das eigentlich Anstrengende", erklärt sie.

Dafür, dass ich schön bin, mache ich alles. Linda über Schmerzen von Beauty-Eingriffen

Auch beim Thema Brazilian Butt Lift (BBL) spricht Linda ohne Zurückhaltung über ihren Eingriff und betont, dass sie sich bewusst für Eigenfett entschieden habe. "Implantate habe ich bereits in meinen Brüsten. Ich mag meine großen Silikonbrüste und auch den Look, aber Implantate merkt man eben. Ich wollte nicht das Gefühl haben, auf einem Schwimmreifen zu sitzen", sagt sie lachend dazu.

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Neuer Po, neues Glück Das Vorhaben hatte sie schon länger im Kopf und auch bei "Forsthaus Rampensau" mit Sabrina Wlk darüber gesprochen, die ebenfalls eine BBL-Operation hinter sich hat. Die Idee? "Damals habe ich einen kleinen Hintern und kleine Brüste gehabt, das hat zusammengepasst." Doch nach den Brust-Implantaten nicht mehr: "Ich habe mir die Brust bewusst sehr groß gemacht, ich wollte immer den Fake-Look, das daugt mir einfach." Linda hat zuvor lange Zeit versucht, ihren Hintern durch Training zu formen – vergeblich. "Vielleicht habe ich auch falsch trainiert, ich habe es aber lange probiert", erklärt sie.

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Harte Reha, klare Meinung Besonders die Heilungsphase beschreibt Linda als anstrengend, aber machbar: sitzen, liegen und sogar der Gang zur Toilette seien zur echten Herausforderung geworden: "Also ein BBL-Recovery, da entstehen schon komische und lustige Situationen." Auf die Frage, ob sie zufrieden sei nach der Operation, sagt sie ehrlich: "Ich find meinen Hintern jetzt schon voll schön, ich bin auch voll happy mit dem Ergebnis."

Ich wäre nicht Linda wenn ich nicht noch einen draufsetzen würde. Linda über Schönheits-OPs

Nächste Schritte? Linda macht klar: "Ich verdiene Geld mit meinem Aussehen und bin in der Öffentlichkeit. Ich habe halt das Gefühl, dass dann jeder Millimeter schön sein soll. Ich bin Perfektionistin und meine größte Kritikerin. Ich habe ja schon ein bissl was machen lassen und ich kann sagen, zufrieden ist man nach keinem Eingriff." Gleichzeitig betont sie, dass das nicht auf alle zutreffen müsse: "Ich will damit aber nicht sagen, dass jeder normale andere Mensch nicht schön ist." Linda blickt bereits auf ihre nächste Veränderung voraus: "Ich werde mir im Winter meine Nase machen lassen, dann denke ich, bin ich mal zufrieden." Für sie ist es ein andauernder Kreislauf des Feintunings: "Man findet immer wieder was Neues, das ist wie beim Tätowieren und Piercen." Passend dazu verrät sie: "In zwei Wochen wird mein ganzer Hals tätowiert und es kommt noch einiges nach. Meine Fans müssen mich aktiv verfolgen, weil ich sehe alle paar Wochen anders aus."

Ich kann sagen, zufrieden ist man nach keinem Eingriff. Linda spricht über ästhetische Leidenschaft

Mehr Linda, weniger Sex Linda erzählt auch, wie aus ihrem Instagram-Image eine Neuausrichtung wurde: "Der Instagram-Account war jetzt drei Monate gesperrt, ich habe ihn nicht zurückbekommen. Ich war sogar mit meinem Anwalt dran, der hat ihn mir wiedergeholt, aber ich habe auch viel gelöscht." Heute will sie sich anders präsentieren: "Ich habe mich als starkes Sexobjekt ins Internet gestellt und damit identifiziere ich mich nicht mehr. Ich bin mehr als das. Ich will eine neue Content-Richtung einschlagen: mehr Linda, weniger Sex." Außerdem ergänzt sie: "Ich habe gemerkt, dass es vielleicht auch ein Schutzmechanismus ist, damit man nicht gleich die echte Linda sieht."

Ich habe einen coolen Charakter, und der glaube ich, ist es wert, dass man ihn auch auf Social Media sieht. Selbstreflektion von Linda

Besonders wichtig ist ihr, dass nun auch ihre Hunde im Fokus stehen: "Ich bin 100% Hundemami. Die Hunde sind der Grund, warum ich lebe, warum ich arbeite, warum ich aufstehe." Mit ihrer Hündin Lia, ihrem neuen XXL-Bully Loco und der Adoptivkatze zeigt sie, dass sie künftig ihr echtes Leben teilen will – statt Fassade lieber Familie, Zuhause und Hunde vor der Kamera.

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Linda im TV Aktuell ist Linda in der achten Staffel von "Tinderreisen" zu sehen, wo sie gemeinsam mit ihren Reise-Buddies Yessica und Jessica Málaga für ordentlich Wirbel sorgt, schließlich geht es dort ums Dating, Swipen und jede Menge emotionale Spannung. Die neue Staffel läuft jeden Montag um 20:15 Uhr auf ATV und Joyn und ist in der Joyn-Mediathek verfügbar.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Hinweis: Jeder operative Eingriff trägt potenzielle gesundheitliche Risiken in sich und kann zu unerwünschten Folgen führen. Zudem gibt es keine Gewähr, dass das individuelle Schönheitsideal durch den Eingriff tatsächlich erreicht wird.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.

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