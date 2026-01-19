Working 9 to 5 - ein Leben lang 80 Jahr, blondes Haar - Dolly Parton feiert runden Geburtstag Veröffentlicht: Vor 50 Minuten Ganze Folge Dolly Parton - Everbody's Darling Dolly Parton - Everbody's Darling Verfügbar auf Joyn Folge vom 18.01.2026 • 52 Min Link kopieren Teilen

Achtzig Jahre jung und kein bisschen leise: Seit Generationen gilt sie als Ikone der Pop- und Countrymusik und feministische Pionierin in einer durchwegs männerdominierten Szene. Anlässlich ihres Geburtstages gewinnt ein jüngst verfasstes Statement der Sängerin in Bezug auf ihr Alter an Relevanz: "Ich glaube nicht, dass Gott mit mir fertig ist, und ich bin noch nicht fertig mit meiner Arbeit." Dolly Parton erfindet sich immer wieder aufs Neue. Wir werfen einen Blick auf ihre 80 skandalfreien, aber nie langweiligen Jahren.

Von 0 auf 100 Aufgewachsen in weitgehend ärmlicheren Verhältnissen und als eines von zwölf Kindern erfährt Dolly bereits in jungen Jahren, was es heißt, hart für sein Glück zu arbeiten. Die Liebe zur Musik wird ihr bereits in die Wiege gelegt: Mit nur 13 Jahren gibt sie mit einem selbstgeschriebenen Song in einem lokalen Radiosender ihr musikalisches Debut. Die Musik hilft ihr dabei, die Umstände ihrer Kindheit zu verarbeiten. Dolly schreibt ihre Songs über die Jahre meist selbst, oft werden sie von anderen Künstler:innen gecovert: "Jolene" (1973) ist mit über 50 offiziellen Cover-Versionen der wohl häufigste, neu aufgesetzte Song. Was viele nicht wissen, die von Whitney Houstons' inszenierte Ballade "I Will Always Love You" stammt ebenfalls ursprünglich aus Dolly Partons Feder. In rund 60-Jahren Musik-Karriere schreibt Parton über 3000 Lieder, veröffentlicht knapp 50 Studio-Alben und bricht mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern sämtliche Rekorde. Bei den Grammy Awards ist sie mit 49 Nominierungen in 50 Jahren absolute Rekordhalterin - ganze 10 Mal sichert sie sich den bedeutenden Musikpreis. Ihr Lebenswerk wird unter der Regie von Stephen Herek zweifach biografisch verfilmt und 2022 wird sie in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Eine Ehre, die sie zunächst ablehnen will, sieht sie sich selbst nicht als Rockstar.

Schaut euch an, was ich alles gemacht habe in 80 Jahren. Ich fühle mich, als ob ich gerade erst anfange. Dolly Parton gegenüber dem "People"-Magazine

Gesunder Hang zur Selbstironie Schon immer liebt Dolly es, mit ihrem Auftreten und Tun zu provozieren: Dank ihrer auftoupierten blonden Haarpracht, der schmalen Wespentaille und einem üppigem Dekolleté entspricht sie nicht nur einem stereotypischen, als Sex-Symbol inszenierten Frauenbild. Viel mehr schafft sie mit jeder Menge Selbstironie eine Persona, die gekonnt mit gesellschaftlichen Klischees hantiert. So steht sie offen zu ihren Schönheitseingriffen, die sie seit ihrem 22. Lebensjahr vornehmen lässt und in die sie im Laufe der Jahre über 600.000 investiert - und in die sie weiterhin zu investieren gedenkt, um alterstypische Veränderungen Einhalt zu gebieten.

Es kostet viel Geld, so billig auszusehen. Dolly Parton über sich selbst in ihrer Autobiografie "Dolly"

Ein Vorbild für alle Mit ihrem Auftreten sichert sich Parton nicht nur eine rege Anhängerschaft unter Konservativen, gleichzeitig gilt sie als feministisches Vorbild, setzt sich für LGTBQ-Rechte ein und spricht soziale Ungleichheit an. Unterdessen ist an Dolly in der öffentlichen Wahrnehmung auch eine Unternehmerin verloren gegangen, was sie mit der Eröffnung des in Tennessee gelegenen Freizeitparks "Dollywood", eines eigenen Radiosenders und einer zeitweise vertriebenen Perücken- und Kosmetiklinie beweist. Schritt für Schritt baut sie sich ihr eigenes Imperium auf, lange bevor Begriffe wie "Female Empowerment" zu Marketingzwecken eingeführt werden. Weiblichen Popstars wie ihrer Patentochter Miley Cyrus war Dolly immer ein Vorbild, hat früh vorgelebt, wie eine selbstbestimmte Musikkarriere aussieht. Damit sichert sie sich sowohl die Kontrolle als auch die Rechte an ihren Songs. Auch in Beziehungsangelegenheiten hat Dolly eine klare Vorstellung: 58 Jahre lang war sie mit dem Bauunternehmer Carl Dean bis zu seinem Tod im vergangenen Jahr verheiratet. Kennengelernt haben sich die beiden in einem Waschsalon. Die Ehe blieb skandalfrei. Im Gegenteil zu seiner Frau mied Dean die Öffentlichkeit und verweigerte bis zuletzt jegliche Interviews.