Hoffnung, die verbindet "Die Gala für LICHT INS DUNKEL 2025": Gemeinsam feiern und Gutes tun Veröffentlicht: Vor 15 Minuten von Marlene Sofie W. Heute steht Österreich bei der "Gala für LICHT INS DUNKEL" im Zeichen des Miteinanders. Bild: ORF

Wenn Stars, Sportler:innen und Persönlichkeiten zusammenkommen, bekannte Gesichter wie Kabarettist Peter Klien oder Moderatorin und Schauspielerin Silvia Schneider am Spendentelefon Platz nehmen und gleichzeitig Gutes getan wird, kann das nur eines bedeuten: Die "Gala für LICHT INS DUNKEL 2025" findet statt. Mit einer Live-Show und prominenten Gästen kannst du die Gala heute ab 20.15 Uhr im ORF - Livestream auf Joyn ansehen.

Die Highlights in aller Kürze Bereits am Vormittag vor der Gala treffen sich drei prominent und inklusiv besetzte Teams für die "Challenge für LICHT INS DUNKEL". Sie treten zwölf Stunden lang in Biken/Handbiken, Laufen und Rudern gegeneinander an – jede Disziplin zählt für die Spendensumme. Das Finale der Challenge findet dann am Abend bei der "Gala für LICHT INS DUNKEL" statt. Außerdem wird das 13-jährige Friedenslichtkind Florian Mitter aus Oberösterreich das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem in die Sendung bringen.

Fakt am Rande: Ein Licht geht um die Welt Seit 1986 (also seit rund 39 Jahren) wird das Friedenslicht übrigens jedes Jahr in der Geburtsgrotte in Bethlehem entzündet und von dort aus nach Österreich gebracht. Von Österreich aus wird es weiter in viele Länder Europas verteilt – als Symbol für Frieden, Hoffnung und Zusammenhalt zur Weihnachtszeit.

Freude, Spiel und Musik für den guten Zweck In der ORF-Hauptabendshow erleben prominente Gäste in gemeinsam mit Expert:innen entwickelten inklusiven Spielrunden den Alltag von Menschen mit Behinderungen. Währenddessen werden ausgewählte Inklusionsprojekte aus ganz Österreich von den vier ORF-Botschafter:innen Fanny Stapf, Eva Pölzl, Philipp Hansa und Andreas Onea präsentiert.

Prominente Gäste wie die US-amerikanische Sängerin Maite Kelly, der österreichische Entertainer DJ Ötzi, die junge Singer-Songwriterin Anna-Sophie und Volksmusik-Sänger Chris Steger werden auf der Bühne für Stimmung sorgen.

Barrierefreie Übertragung und Online-Auktion Die Gala wird mit Live-Untertitel, Audiodeskriptionen und Gebärdensprache umfassend barrierefrei übertragen. Parallel zum Gala-Abend startet auch die traditionelle "AURENA-Auktion für LICHT INS DUNKEL", bei der heute noch online - unter lichtinsdunkel.aurena.at - auf exklusive Kunstwerke und Erlebnisse geboten werden kann.