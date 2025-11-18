Anzeige!
X-JAM 2027: Die Maturareise, die dein Leben verändert
Aktualisiert:
Versetz dich kurz in jene Situation: Du bist fast fertig mit der Schule. Stress pur, Prüfungsangst, Lehrer oder Mitschüler:innen, die nerven… Aber gute Nachrichten: es gibt ein Licht am Ende des Tunnels! Und dieses Licht heißt X-JAM 2027. Klingt nach einer normalen Maturareise? Das ist sie aber nicht. Wahrscheinlich ist es die Experience, von der du noch deinen Enkeln erzählen wirst. Und das Beste: Die X-Week Sales bis zum 21.11. sind da – also schnapp dir deinen Platz, bevor es alle anderen tun. Jetzt oder nie!
X-JAM: Mehr als nur Party
Klar, Partys gehören dazu – aber X-JAM präsentiert sich längst als eine Woche voller sportlicher Abwechslung und entspannenden Programmpunkten. Tagsüber stehen Volleyballturniere, Yoga, Basketball, Fußball, Pool Games, Wassersport wie Jetski, Bananaboat oder Stand-up-Paddling und actionreiche Ausflüge am Programm. Wer lieber entspannter unterwegs ist, findet am Pool, im Beachclub oder in Wellnessbereichen genug Raum zum Runterkommen. Dazu kommen Bootstouren, Stadttrips und Aktivitäten, die Einblicke in Land und Kultur geben.
Community-Vibes: Tausende Maturant:innen, ein Gefühl
Was X-JAM besonders macht? Die Atmosphäre. Tausende Maturantinnen und Maturanten feiern gemeinsam das Ende ihrer Schulzeit, lernen neue Leute kennen und teilen Momente, die hängen bleiben. Ob beim Sundowner am Strand, beim Anstoßen auf die Zukunft oder unter Sternenhimmel und DJ-Lights – hier entstehen Erinnerungen, die über die Woche hinausgehen.
Gut betreut: Sicherheit & Organisation
Damit all das entspannt bleibt, steht ein erfahrenes Team bereit. Betreuung rund um die Uhr, klare Strukturen und bewährte Organisation sorgen dafür, dass du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst: deine Matura ohne Stress und durchgetaktetem Zeitplan zu feiern und eine legendäre sorglose Woche zu erleben. Good vibes inklusive!
X-JAM 2027 ist keine Option fürs "vielleicht später". Es ist ein Once-in-a-Lifetime-Ding.
Wer dabei sein will, bucht HIER bis zum 21.11. – und sichert sich seinen Spot für die wohl intensivste Woche nach der Schulzeit. Hier kannst du dir dein X-JAM 2027 Ticket sichern – mit exklusiven Specials, limitierten Plätzen und bestimmten Rabatten.
Mach deine Matura legendär. Mach sie zu X-JAM 2027.
