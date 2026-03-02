Beim großen "Match in Paradise" Finale schockt ein Kandidat mit einer traurigen Wahrheit über sein Privatleben und entscheidet sich trotz wachsender Gefühle gegen die Liebe und für das Geld und den Gewinn von 10.000 Euro. Was ist der Grund für seine Entscheidung und wie reagiert sein Match auf diese Offenbarung?

Die Entscheidung: Geld oder Liebe? Bis zum letzten Moment bleibt es bei "Match in Paradise" spannend: Welches Paar findet zueinander und verlässt gemeinsam die Villa, und wer entscheidet sich gegen die Liebe? Ein Spiel mit dem Feuer, denn nur wenn die eine Person die Liebe und die andere das Geld wählt, gewinnt letztere das Preisgeld von 10.000 Euro. Der letzte Lügendetektor-Test wirbelt zwischen den Matches noch einmal alles durcheinander und es herrscht Unsicherheit. Ein Kandidat hat währenddessen schon seine Wahl für sich getroffen.

Schwer gezeichnet Kurz vor dem letzten Abend erzählt Tugi niedergeschlagen von einem schweren Schicksalsschlag innerhalb seiner Familie. Die Traurigkeit steht ihm ins Gesicht geschrieben. Doch was hat das mit dem Finale zu tun? Als Tugi und Francesca aufeinandertreffen, ist die Spannung spürbar. "Wir hatten unsere Ups and Downs", startet Francesca das Gespräch. Seine Antworten beim Lügendetektor-Test lassen sie zweifeln – das sagt sie ihm auch. Für Tugi steht aber fest: " Meine Gefühle zu dir sind echt." Doch dann der entscheidende Moment. Die Boxen gehen auf: Francesca wählt die Liebe, aber Tugi entscheidet sich für das Geld.

"Meine Mutter hatte Krebs." Tugi hat nach dieser Entscheidung klärungsbedarf: "Ich bin in die Show gegangen mit der Intention, dass ich das Geld nehme." Das Geld sei für seine Mutter gedacht, die nach ihrer Krankheit finanzielle Probleme hat.

Es ging um zwei Personen, die mir wichtig sind. In dem Fall habe ich mich für meine Mutter entschieden. Tugi erklärt seine Entscheidung

Auch wenn Francesca Verständnis für seine Entscheidung zeigt, findet sie seine Wahl enttäuschend. "Man muss nicht in eine Sendung gehen, in der es um die Liebe geht und dann sowas wie Liebe vorspielen." Laut Tugi sind seine Gefühle für sie echt, doch das ist kein Trost für Francesca.

Ein schwieriger Abschied Für dieses Match geht es also nach dem Finale zu Ende, oder gibt es doch noch Hoffnung auf ein klärendes Gespräch nach der Sendung? Die Zeit wird zeigen, was aus Tugi und Francesca, aber auch aus den anderen Matches geworden ist. Wir berichten schon bald über die Geschehnisse nach dem "Match in Paradise" Finale.

