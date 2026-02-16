Nicht mehr lange und dann müssen sich die "Match in Paradise"-Singles endgültig entscheiden, ob sie die Liebe oder das Geld wählen. Doch zu dieser Entscheidung schaffen es nicht alle. Wer muss kurz vor dem Ende die Villa verlassen?

Jeden Montag um 21:30 Uhr Die neuen Folgen von "Match in Paradise"

Diese Singles sind noch dabei Nach einigen Höhepunkten, aber auch vielen Tränen und Dramen zeigt sich so langsam, welche Matches es bis ins Finale schaffen könnten. Dabei sind manche hin und hergerissen, wer die richtige Person an ihrer Seite ist, während andere schon länger an ihren Auserwählten festhalten. Francesca & Tugi: Nach anfänglichen Schwierigkeiten und Eifersüchteleien finden die beiden zueinander und verbringen jede Minute miteinander.

Anna & Kai: Trotz Sticheleien von Kai, die bei Anna Unsicherheit auslösen, bleiben "Kaianna" noch vermatchet.

Yara & Manuel: Die anderen Matchies nennen sie "zuckersüß", doch in der aktuellen Folge kriselt es auch bei diesem Match ordentlich - reicht ihre Zuneigung für ein weiteres Match?

Zoe & Germain: Zoe scheint sich immer mehr Guiliano zuzuwenden und auch Germain hat seine Fühler nach einer anderen Dame ausgestreckt.

Mara & Guiliano: nach einigen wenigen Liebeleien, verpufft dieses Match nach kürzester Zeit wieder.

Milanka & Elias: Zwischen dem Match der ersten Stunde herrscht derzeit eisige Kälte. Die beiden gehen sich offensichtlich aus dem Weg.

Laura, Don und Barna sind vor der 4. Match-Night noch nicht vermatcht. Barna geht auf Angriff bei Milanka und auch Laura und Don kommen sich Stück für Stück näher. Alle Kandidat:innen von "Match in Paradise im Überblick.

Rollentausch und Drama So kurz vor dem Ende scheint Milanka noch einmal alles geben zu wollen. Sie widmet ihre Zeit und Zuneigung offen Germain und verführt ihn soweit, dass er durch ihre Spielchen beinahe verwirrt ist. Die Rollen werden getauscht und plötzlich wird Milanka zur Katze und Germain zur Maus. Ist es Milanka, die den Wolf letztendlich zähmt? Ganz anders bei Yara und Manuel. Yara reicht es mit ihren Mitbewohner:innen, sie lässt ihrem Frust - unter Tränen - freien Lauf. Nur Manuel versteht die Situation falsch und macht Yaras Problem zu seinem. Für Yara die falsche Reaktion und es kommt zum bisher größten Streit zwischen dem Match. Vertragen sich die beiden wieder bis zur Match-Night?

Die letzte Entscheidung So einige Singles konnten ihr perfektes Match noch nicht finden. In der 4. Match-Night zeigt sich, wer nun wirklich zusammenhält oder es doch nicht ernst meint. Zoe muss sich nun endgültig zwischen Giuliano und Germain entscheiden. Ist dies vielleicht das Aus für Germain? Finden die Singles Laura, Don und Barna noch jemanden? All das erfährst du in der neuen Folge "Match in Paradise" - jeden Montag um 21:30 Uhr auf ATV und Joyn. Das Finale gibt es am 2. März.

