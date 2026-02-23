Der letzte Satz
"Match in Paradise" 2025 : Diese Matches sind im Finale
Veröffentlicht:von Sophie Reiter
Kurz vor dem "Match in Paradise" Finale müssen drei Singles die Villa verlassen und auch für die verbliebenen Matches wird es ernst: Die große Abwahl steht an. Wer meint es ernst? Wer hat wahre Gefühle entwickelt? Und welche Paare sind fake? Nur die Matches, bei denen auch die anderen Potenzial für eine gemeinsame Zukunft sehen, dürfen bleiben und ins Finale einziehen.
- Anzeige -
- Anzeige -
Die finale Folge am Montag, den 02. März, um 21:30 Uhr auf ATV und Joyn
Aufbruchstimmung
In der 12. Folge werden bei der letzten Match-Night vor dem Finale noch einmal die Karten durchgemischt. Milanka entscheidet sich erstmals gegen Elias und für Germain, Zoe wählt Giuliano. Francesca und Tugi, Anna und Kai sowie Yara und Manuel entscheiden sich wieder füreinander. Auch Neuling Laura wählt Don. Somit bleiben Barna und Elias übrig. Mara bleibt absichtlich ohne Match und somit müssen diese drei Singles die Villa verlassen. Doch die Match-Night bleibt nicht ohne Beigeschmack...
Elias will seine Meinung über Milanka noch einmal ungefragt vor allen kundtun und findet keine freundlichen Worte für sie. Er beschuldigt sie, nur ein Spiel zu spielen und "einfach nur fake" zu sein.
Die Chance auf Liebe
Bei der letzten Entscheidung müssen sich die Matches gegenseitig wählen und bestimmen, welches Paar für sie keine Zukunft hat und wer es wirklich ernst meinen könnte. Reihum vergeben die Matches Punkte von 1 (keine Chancen) bis 5 (gute Chancen).
- Anzeige -
- Anzeige -
Die finalen Matches stehen fest
Schnell wird klar, wer im Ranking gut abschneidet und wem schon bald der Exit droht. Denn die Matches mit den wenigsten Punkten müssen die Villa verlassen. Letztendlich können vier Paare ins Finale einziehen:
Francesca und Tugi
Anna und Kai
Zoe und Giuliano
Yara und Manuel
Lies hier nach, welche Paare der ersten zwei Staffeln "Match in Paradise" überstanden haben.
Milanka und Germain sind in den Augen der anderen kein echtes Match und wählen sich nur aus taktischen Gründen. Bei Laura und Don fehlen für die Gruppe romantische Gefühle, die Beziehung wirkt rein platonisch. Das bestätigen die beiden dann auch: "Ich hoffe wir können Freunde bleiben", meint Laura.
Somit stehen die Finalisten von "Match in Paradise" 2025 fest. In der letzten Folge entscheidet sich, welches Match zueinander findet. Wer wählt die Liebe und wer hat es nur auf das Geld - 10.000 Euro - abgesehen und spricht sich dafür gegen sein Match aus.
Das Finale siehst du am 02. März 2026 um 21:30 Uhr auf ATV und Joyn.
- Anzeige -
- Anzeige -
Mehr entdecken
Das große Liebes-Update!
Welche "Match in Paradise"-Paare haben die Show überstanden?
Ende in Sicht
"Match in Paradise": Wer muss kurz vor dem Finale zittern?
Ein alter Bekannter
"Match in Paradise": Barna Fenyvesi ist (wieder) da und sorgt für Wirbel
Das Flirt-Paradies ist eröffnet
"Match in Paradise" 2025: Das sind die Kandidat:innen
Zwischen den Fronten
"Match in Paradise": Ein unmoralisches Angebot sorgt für Zündstoff
Ein langer Weg zurück ins Leben
"Match in Paradise": Giuliano Hedigers dunkle Jahre mit Depression, Angst und der Moment, der alles veränderte
Wer mit wem?
Krisenstimmung bei "Match in Paradise": Wer übersteht die nächste Match-Night?
Girls-Kodex gebrochen
Eskalation vorprogrammiert bei "Match in Paradise": Mara schnappt sich Francescas Ex
Behind The Sc(re)ens
"Match in Paradise" - Exklusive Einblicke hinter die Kulissen!