Vier Matches ziehen in das "Match in Paradise" Finale ein und müssen sich entscheiden: Wählen sie die Liebe oder das Geld plus einen Gewinn von 10.000 Euro? Doch davor werden sie noch vor eine letzte Challenge gestellt. Ein Lügendetektor soll die Wahrheit ans Licht bringen. Wirft das so kurz vor dem Ende alles durcheinander? Erfahre hier alle wichtigen Informationen über die finale Entscheidung.

- Anzeige -

- Anzeige -

So läuft das Finale ab Vor dem Finale müssen die Singles ihre Entscheidung alleine treffen: Liebe oder Geld?

Beim Zusammentreffen öffnen die Matches nach einigen Worten ihre Boxen mit ihrer Entscheidung.

Wählen beide Liebe, kann das Paar gemeinsam die Villa verlassen.

Wählen beide Geld, gehen beide leer aus und niemand bekommt den Gewinn.

Wählt eine Person die Liebe und die andere das Geld, gewinnt die Person, die sich gegen die Liebe entschieden hat, das Preisgeld von 10.000 Euro. Die andere Person geht leer aus.

Das riecht nach Lügen Die Matches Anna und Kai, Francesca und Tugi, Zoe und Giuliano sowie Yara und Manuel haben es geschafft. Nach vielen Dramen, Tränen und Diskussionen sind diese vier Paare im Finale. Bevor es zur Entscheidung geht, werden die Männer von den Frauen getrennt. Sie sehen sich erst im Finale wieder. Doch es wartet eine Überraschung auf sie: Kai, Tugi, Giuliano und Manuel werden an einen Lügendetektor angeschlossen und müssen riskante Fragen beantworten. Ein Schock für die Damen, denn so manche Antworten sorgen für Unruhe und wirbeln die Gefühle ordentlich auf.

- Anzeige -

- Anzeige -

Yara und Manuel: Überwiegen die Differenzen? Der letzte Streit zwischen dem Liebespaar bringt Yara und Manuel ein Stück weit auseinander. Danach wirkt die Stimmung getrübt. Auch beim Lügendetektor ist sich Manuel sicher, dass er nicht in Yara verliebt ist und er derzeit auch nicht reif für eine ernste Beziehung ist. Im Finale eröffnet er seine Rede mit ernsten Worten: "Ich dachte am Anfang, das könnte niemals was werden." Hat Yara mehr Hoffnung für die Zeit nach der Show?

Francesca und Tugi: Echte Gefühle oder nur ein Spiel? Nach anfänglichen Streitereien finden Francesca und Tugi zueinander und halten bis zum Finale ihr Match. Auch Tugis Antworten auf den Lügendetektor sprechen für das Paar. Tugi ist demnach in Franci verliebt und möchte sie nach der Show kennenlernen. Doch andere Antworten verunsichern die temperamentvolle Schweizerin. Als sie bei der Entscheidung voreinander stehen, betont Tugi: "Meine Gefühle zu dir sind echt." Kann Francesca ihm vertrauen oder kommt doch alles ganz anders?

Zoe und Giuliano: Traumpaar mit Aussicht auf mehr? Zwischen Zoe und Giuliano hat es in den letzten Tagen in der Villa gefunkt. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander und es wird gekuschelt und geschmust. All die Differenzen des Anfangs scheinen wie vergessen. Nur Ex-Partnerin Ariel und alle Dramen, die damit verbunden sind, sorgen bei Zoe für Grübeleien. Wird Ariel ihrer Beziehung im Weg stehen? Giuliano ist sich sicher: "Ich habe dich richtig ins Herz geschlossen." Auch Zoe findet süße Worte: "Wir haben uns gefühlt blind verstanden." Doch reicht das aus für eine Zukunft außerhalb der Villa?

Anna und Kai: Ein überraschendes Ende Die zwei Turteltauben schwanken immer wieder. Obwohl die Anziehung da ist, scheinen sie sich gegenseitig nicht ganz zu vertrauen. Der Lügendetektor-Test hilft Anna dann endgültig bei ihrer Entscheidung. Sie will einfach nicht zwischen Geld oder Liebe wählen. Die Unsicherheit überwiegt. Und so trifft Anna ihre letzte Wahl: Sie verlässt die Villa noch vor dem Finale und bricht das Experiment im Paradies ab. Wie reagiert Kai auf ihre Entscheidung? Kann es nach der Sendung vielleicht doch noch eine Beziehung geben?

Wer ist noch zusammen? Auch in dieser Staffel wurde wieder gefeiert, geflirtet, gestritten, gekuschelt und noch mehr. Wie geht es für die Paare nach der Zeit in der Dating-Villa weiter? Wir bleiben dran und berichten schon bald, welche Matches auch nach der Sendung noch zusammen sind und welche Liebe direkt wieder zerbrochen ist. Das große Finale "Match in Paradise" findest du on demand auf Joyn zum Nachsehen.

- Anzeige -

- Anzeige -