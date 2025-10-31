Perfekter Gruselabend Streaming-Empfehlungen für Halloween: Tipps der True-Crime-Podcaster von "Eyes In The Dark" Aktualisiert: 31.10.2025 • 11:50 Uhr von Lars-Ole Grap Sie kennen sich mit Grusel aus: Die True-Crime Podcasterinnen Laura und Sarah von "Eyes In The Dark" stellen ihre Streaming-Tipps für Halloween vor. Bild: Eyes in the Dark; Moon Project_stock.adobe.com; Daria_stock.adobe.com

Wenn du an Halloween Lust auf Nervenkitzel, Gänsehaut und clever erzählte Geschichten hast, haben wir was für dich. Gemeinsam mit dem True-Crime- und Paranormal-Podcast "Eyes In The Dark" von Laura und Sarah präsentieren wir dir drei Streaming-Tipps, die perfekt zur gruseligsten Nacht des Jahres passen.

"Mord ist ihr Hobby" Angela Lansbury (l.) ist als Detektivin Jessica Fletcher so clever wie charmant - und hat bis heute Kultstatus. Bild: IMAGO / Everett Collection

Ein echter Krimiklassiker! Perfekt für alle, die klassische Detektivgeschichten und feine Spannung lieben. "Eyes in the Dark"-Podcasterinnen Laura und Sarah

Angela Lansbury als legendäre Hobby-Detektivin Vergiss Großstadt-Cops und forensische Hightech-Teams - hier ermittelt eine echte Legende. "Mord ist ihr Hobby" bringt dich zurück in die Zeit, als Verbrechen ausschließlich mit Verstand und Charme gelöst wurden. Im Zentrum steht Jessica Beatrice Fletcher (Angela Lansbury), eine pensionierte Englischlehrerin aus dem idyllischen Küstenort Cabot Cove. Ihr Leben nimmt eine unerwartete Wendung, als ihr erster Kriminalroman zum Bestseller wird - und plötzlich scheint das Verbrechen sie überallhin zu begleiten. Egal, ob sie auf Lesereise in New York ist, Urlaub in Europa macht oder in Cabot Cove gemeinsam mit Sheriff Amos Tupper (Tom Bosley) oder seinem Nachfolger Mort Metzger (Ron Masak) ermittelt - wo Jessica auftaucht, bleibt ein Mord nicht lange ungelöst. Mit scharfem Verstand, noch schärferer Beobachtungsgabe und einer großen Portion Neugier entlarvt sie Täter:innen, die glauben, mit einem vermeintlich perfekten Plan davonzukommen. Unterstützt wird sie dabei immer wieder von ihrem Freund, dem etwas eigenwilligen Dr. Seth Hazlitt (William Windom). Was die Serie so besonders macht: "Mord ist ihr Hobby" ist kein blutiges Crime-Feuerwerk, sondern ein klassischer Whodunit, der ganz auf Atmosphäre und cleveres Rätselraten setzt. Jeder Fall ist ein Puzzle, das sich mit jeder Szene weiter zusammensetzt - spannend, aber nie reißerisch. Angela Lansbury spielt Jessica Fletcher mit einer Mischung aus Intelligenz, Witz und unerschütterlicher Ruhe - eine Ermittlerin, die keine Waffe braucht, um das Böse zu stellen. Für Fans von Mystery, Spannung und subtiler Psychologie ist diese Serie ein echter Dauerbrenner - charmant, nostalgisch und immer wieder überraschend. Schon gewusst? Neben der ikonischen Serie gibt es auch vier kultige "Mord ist ihr Hobby"-Filme.

Angela Lansbury in ihrer Paraderolle

"Inside Man" (2006) Ein Bankraub, ein Spiel aus Täuschung und Nervenkitzel mit Hollywood-Legende Denzel Washington (l.). Bild: picture-alliance / Mary Evans Picture Library | -

Ein intelligenter Thriller mit starkem Plot-Twist und Starbesetzung - fanden wir sehr gut! "Eyes in the Dark"-Podcasterinnen Laura und Sarah

Thriller über Macht, Täuschung und clever geplante Verbrechen Mitten in Manhattan entpuppt sich ein scheinbar gewöhnlicher Banküberfall als ein psychologisches Katz-und-Maus-Spiel. Fünf Männer, als Maler verkleidet und perfekt organisiert, stürmen eine Bank und nehmen Geiseln. Ihr Anführer, der undurchschaubare Dalton Russell (Clive Owen), hat allerdings weit mehr im Sinn als Geld - er verfolgt einen Plan, der bis ins kleinste Detail durchdacht und verworren ist, dass selbst erfahrene Ermittler an ihre Grenzen stoßen. Doch Detective Keith Frazier (Denzel Washington) nimmt sich dem Fall an. Er ist clever, selbstbewusst und überzeugt, die Täter mit Logik und Nervenstärke zu überlisten. Doch Russell spielt nach eigenen Regeln - und das mit einer Kaltblütigkeit, die Frazier zunehmend aus dem Konzept bringt. Als dann auch noch die einflussreiche Madeline White (Jodie Foster) auftaucht, die im Auftrag des mächtigen Bankgründers Arthur Case (Christopher Plummer) arbeitet, wird klar: Diese Bank verwahrt mehr als Geld. Hinter ihren Mauern verbirgt sich ein dunkles Geheimnis, das um jeden Preis vertuscht werden soll. Warum du den Film sehen musst: "Inside Man" ist kein klassischer Actionfilm, sondern ein packendes, clever inszeniertes Zusammenspiel aus Täuschung, Macht und Kontrolle. Regisseur Spike Lee schickt seine Figuren in ein spannendes Abenteuer, bei dem niemand wirklich unschuldig ist. Denzel Washington überzeugt als smarter Cop mit Biss, Clive Owen als kalter Stratege mit unerschütterlicher Ruhe, und Jodie Foster liefert als eiskalte Verhandlerin eine brillante Nebenrolle. Das Ergebnis ist ein intelligenter, nervenaufreibender Thriller, der mit Spannung, Stil und schwarzem Humor glänzt.

"The Purge: Anarchy" (2014): Überleben in einer Stadt voller Gewalt, Wahnsinn und ohne Regeln. Bild: picture alliance / Collection Christophel | NZ

Düster und nervenaufreibend - ein Must-See für Fans intensiver, adrenalingeladener Horror-Action. Eine perfekte Wahl für einen gemeinsamen Horrorfilm Abend. "Eyes In The Dark"-Podcasterinnen Laura und Sarah

Adrenalin, Chaos und Spannung pur in der Nacht ohne Gesetze Einmal im Jahr versinkt Amerika in Wahnsinn: Für zwölf Stunden ist jedes Verbrechen erlaubt - auch Mord. In dieser Nacht ohne Gesetze, der sogenannten "Purge", regieren Angst und Gewalt. Während sich das Setting im ersten Film noch auf ein Anwesen beschränkte, ist in "ThePurge: Anarchy" eine ganze Großstadt das Zentrum des Geschehens. Mitten in dieser Nacht kreuzen sich die Wege von fünf Menschen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Sergeant Leo Barnes (Frank Grillo) ist ein Mann auf Rachefeldzug, der nun stattdessen unfreiwillig zum Beschützer der kleinen Gruppe wird. Dazu gehören auch Eva Sanchez (Carmen Ejogo) und ihre Tochter Cali (Zoë Soul), die brutal aus ihrem zu Hause gezerrt werden, während das Paar Shane (Zach Gilford) und Liz (Kiele Sanchez) durch eine Autopanne mitten in diesen Albtraum gerät. Zusammen bilden sie eine fragile Allianz, um sich durch eine Stadt zu schlagen, die von maskierten Killern und mordlustigen Bürgern überrannt wird. Warum du den Film sehen musst: "The Purge: Anarchy" nutzt das volle Potenzial der verstörenden Idee des ersten Teils und verwandelt sie in einen kompromisslosen Mix aus Action, Horror und Gesellschaftskritik. Regisseur James DeMonaco inszeniert ein packendes Großstadt-Szenario, das spannender kaum sein könnte. Der Film ist ein düsterer, intensiver Adrenalinschub - ein Höllentrip durch eine Nacht, in der der Mensch zeigt, wie wenig ihn Zivilisation und Ordnung wirklich im Griff hat.